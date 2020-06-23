Лос-Гатос, США, , 13:49 — REGNUM Новый ролик с нарезкой эпизодов из сериала «Люцифер» и датой выхода пятого сезона сериала опубликовала компания Netflix на своем YouTube-канале.

В финале ролика показана дата премьеры — 21 августа. На сервисе потокового видео Netflix выйдет пока только первая половина проекта.

На телеканале Fox, где стартовал проект, сезон состоял из более чем 20 серий. После решения о закрытии сериала, проект выкупила компания Netflix, выпустив третий и четвертый сезоны. В последнем сезоне было всего 10 серий.

В новом, пятом, сезоне компания планировала выпустить 16 серий, разбив их выход на два периода. При этом уже обсуждается продление сериала на шестой сезон.

Сюжет сериала строится вокруг Дьявола, которому надоело быть хранителем Ада, и он уехал в Лос-Анджелес, где прикупил себе ночной клуб. Встретив однажды женщину-детектива, на которую не действовали его чары, он стал помогать ей в расследовании преступлений.

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