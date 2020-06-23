Москва, , 13:32 — REGNUM Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев скончался в возрасте 87 лет в Москве. Об этом 23 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Сегодня утром стало известно, что в 67-й больнице Николай Борисович скончался от сердечной недостаточности», — сообщили в пресс-службе театра.

Дата и время прощания с балетмейстером будут сообщены дополнительно.

Фадеечев родился в Москве в 1933 году. Он окончил Московское хореографическое училище и в 1952 году поступил в балетную труппу Большого театра. В театре он танцевал на протяжении 25 лет.

За свою карьеру танцора он выступал с Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Раисой Стручковой, Екатериной Максиомовой, Мариной Кондратьевой, Людмилой Семенякой.

После окончания этого этапа в театре Фадеечев стал трудиться на должности балетмейстера-репетитора. В этом качестве он работал с премьерами Большого театра Андреем Уваровым, Николаем Цискаридзе, Сергеем Филиным.