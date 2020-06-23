Лос-Анджелес, США, , 13:18 — REGNUM Решение о переносе сроков церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» с января 2021 году на февраль приняли организаторы мероприятия. Сообщение об этом они разместили на официальном сайте.

«Мы рады объявить, что 78-я ежегодная премия «Золотой глобус» … состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Церемонию будет транслировать телекомпания NBC в прямом эфире из отеля Beverly Hilton.

Традиционно торжественное вручение премии организовывают ежегодно в первое воскресенье января. В этот раз сроки решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Премия «Золотой глобус» является одной из самых престижных наград в мире кинематографа, уступая лишь «Оскару». Победители выбираются в 25 номинациях, относящихся к кинематографу и телевидению.