Сеул, , 14:10 — REGNUM Южнокорейская группа BTS и звукозаписывающая и развлекательная компания Big Hit Entertainment пожертвовали 1,2 млрд вон (~$1 млн) в фонд «Crew Nation». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

«Crew Nation» — фонд, созданный американской компанией-оператором и промоутером мероприятий, по оказанию помощи сотрудникам концертных площадок, пострадавших в финансовом отношении из-за переноса концертов во время пандемии коронавируса.

«Это одно из крупнейших пожертвований от артистов с момента создания фонда», — сообщили представители Live Nation.

Отмечается, что данные средства будут направлены на оказание финансовой помощи 1000 человек. К настоящему времени поддержку получили более 70 человек, которые первоначально должны были работать на концертах южнокорейской группы.

Напомним, что мировой тур BTS в поддержку нового альбома «Map of the Soul:7», который должен был стартовать в апреле текущего года, был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейский бойз-бенд выделил в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере $1 млн.

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