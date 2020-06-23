Лондон, , 13:00 — REGNUM Почтовые марки с изображениями участников легендарной рок-группы Queen выпустит королевская почта Великобритании. Об этом сообщил участник группы — Брайан Мэй.

Гитарист Queen и автор многих хитов группы написал на своей странице в Facebook, что выпуск марок связан с полувековым юбилеем с момента основания коллектива.

«Иногда странно просыпаться и осознавать то положение, которое мы сейчас заняли — мы стали национальным достоянием!» — рассказал Мэй.

Всего королевская почта выпустит 13 марок. На восьми марках будут изображены обложки основных альбомов, выпущенных с 1974 по 1991 годы. Еще на четырех марках — фотографии с концертов. А на одной марке будет приведена фотография рок-квартета.

В продажу марки должны поступить 9 июля.