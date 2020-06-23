Лос-Анджелес, США, , 12:39 — REGNUM Планы о привлечении американского актера Майкла Китона к роли Бэтмена, которую он исполнял в фильмах Тима Бертона на рубеже 1990-х годов, прорабатывает кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщили обозреватели портала /Film.

Как уточнили киноэксперты, речь идет сразу о нескольких будущих фильмах из вселенной DC. Первым может стать фильм о супергерое Флеше, который откроет параллельные вселенные. В одной из них Бэтмен Китона может выступить в роли учителя молодых героев.

Обозреватели сообщили, что переговоры находятся на ранней стадии и гарантий на появление актера в новой серии кинокомиксов нет.

Напомним, Китон исполнил роль Бэтмена дважды: в фильме1989 года «Бэтмен», где супергерой противостоит преступности Готэм-Сити во главе с Джокером, и фильме 1992 года «Бэтмен возвращается», где ему приходится встретиться с Кобблпотом, известным по имени Пингвин.

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