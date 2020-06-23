Лондон, , 12:19 — REGNUM Всерьез возможность выхода третьей части киноадаптации мюзикла «Mamma Mia!» рассматривает продюсер Джуди Креймер. Об этом она рассказала в интервью журналистам газеты Daily Mail.

Она сообщила, что планировала продолжение франшизы в ближайшие месяцы, но все планы нарушила пандемия коронавируса.

«Думаю, однажды мы снимем еще один фильм. Видите ли, все говорит о том, что это должна быть трилогия. И я знаю, что Universal хотели бы, чтобы я это сделала», — отметила Креймер.

По ее словам, в новом фильме могут прозвучать новые песни группы ABBA.

Напомним, премьера первого киномюзикла «Mamma Mia!» состоялась в 2008 году. Вторая картина вышла на киноэкраны в 2018 году. В общей сложности оба кинофильма собрали в мировом прокате около $1 млрд.