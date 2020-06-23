Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Петербурге планируют начать подготовку к нескольким важным юбилейным датам, которые грядут в ближайшие годы. Об этом сообщил 23 июня глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Петру l на Кленовой аллее у Михайловского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в 2021 году Северная столица будет отмечать сразу две даты: 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского и 800-летие со дня рождения князя и полководца Александра Невского.

Кроме того, в 2022 году город должен отметить 350-летие со дня рождения своего основателя, императора Петра I.

Как именно Петербург собирается отпраздновать эти события, Смольный пока не уточнил.