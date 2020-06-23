Лос-Анджелес, США, , 09:40 — REGNUM Новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана, показанный в телеэфире, подтвердил дату его выхода в кинопрокат США. Об этом 23 июня сообщил портал Comicbook.

Создатели ролика сообщили, что премьера картины состоится 31 июля 2020 года. Стоит отметить, что ранее многие пользователи сети и поклонники режиссёра высказывали сомнения по поводу того, что фильм действительно начнут показывать в конце июля 2020 года, считая, что кинокомпания Warner Bros. вновь перенесёт дату его релиза.

Ранее СМИ сообщили, что Кристофер Нолан спорил с Warner Bros. по поводу премьеры «Довода». Кинокомпания хотела перенести её на более позднюю дату, однако в итоге уступила режиссёру.

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