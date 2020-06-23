Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM В новом кинокомиксе про Флэша — героя из «Лиги справедливости» — появится Киборг. Это подтвердила продюсер фильма Барбара Мускетти в соцсети Reddit.

В переписке с одним из поклонников она ответила прямо на прямой вопрос. Ее спросили, появится ли фильме герой Киборг, роль которого исполняет актер Рэй Фишер.

«Обязательно», — ответила Мускетти.

Она планирует в своей новой постановке интерпретировать сюжет оригинального комикса «Флэшпойнт». В комиксе рассказывается о путешествии Барри Аллена в прошлое, из-за чего образуется пространственный излом и создается альтернативная реальность.

Как раз в этой параллельной вселенной могут вместе сотрудничать Флэш и Киборг. Роль Флэша в фильме исполнит Эзра Миллер.

Пока что подробности сюжета нового кинокомикса не раскрываются. Известно, что сценаристом выступает Кристина Ходсон («Бамблби», «Хищные птицы»).