Лондон, , 08:53 — REGNUM Свой список фильмов, в которых содержатся обидные или оскорбительные для какой-либо группы зрителей эпизоды, опубликовали на британском телеканале Sky Cinema. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

Подобно другим компаниям, которые ввели такую практику ранее, теперь на телеканале Sky Cinema, перед просмотром картин из особого списка, зрителей предупредят о возможном оскорблении их чувств из-за содержащихся в фильмах устаревших взглядов на мир.

Представители телеканала отметили, что придерживаются, как на экране, так и в реальной жизни, политики «антирасизма и улучшения разнообразия и интеграции». Для поддержания этого подхода сотрудники телеканала постоянно просматривают видеоконтент и принимают меры, в случае необходимости.

Одной из мер является помещение перед просмотром предупреждающей надписи, чтобы зрители самостоятельно принимали решение о приемлемости фильма или отказе от его просмотра.

В списке оскорбительных фильмов содержатся: мультфильм «Дамбо», картины «Унесенные ветром», «Книга джунглей», «Флэш Гордон», «Последний самурай», «Чужие», «Балбесы», «Певец Джаза», «Завтрак у Тиффани», «Лоуренс Аравийский» и другие.