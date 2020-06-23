Лос-Анджелес, США, , 08:46 — REGNUM В США на 81 году ушел из жизни режиссёр Джоэл Шумахер. Об этом 23 июня сообщил портал Th Wrap.

Представитель кинематографиста сообщил журналистам, что Шумахер скончался 22 июня 2020 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым режиссёр боролся на протяжении последнего года.

Зрители знают Джоэла Шумахера по таким фильмам, как «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Пропащие ребята», «С меня хватит!» и «Огни святого Эльма». Свою поледнюю картину «Что скрывает ложь» с Николасом Кейджем и Николь Кидман режиссёр выпустил в 2011 году.