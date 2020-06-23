Ульяновск, , 08:32 — REGNUM В Ульяновской области для медицинских работников, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19 и лицам из группы риска, выдают не только бесплатные путёвки в местные санатории, но и организуют экскурсии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе для сотрудников медицинских учреждений запущен проект «Спасибо медикам», предполагающий организацию санаторно-курортного лечения и экскурсионных маршрутов по достопримечательностям Ульяновской области. Всего предусмотрено 13 экскурсионных направлений, рассчитанных на граждан всех возрастов. Медиков-туристов будет сопровождать профессиональный гид, также экскурсии включают фотосессии и обед.

Туры проходят еженедельно, всего планируется до сентября провести 22 экскурсии для 500 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области реализуется проект по оздоровлению работников медучреждений и их детей. За счёт средств регионального бюджета дети медработников получат бесплатные путёвки «в сезонные или круглогодичные организации отдыха», а их родители — в санаторно-курортные комплексы.

Напомним, на 22 июня в Ульяновской области выявлено 4920 случаев заражения SARS-CoV-2, продолжают лечение 2773 человека. Выздоровели 2112 пациента с COVID-19, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

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