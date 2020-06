Лос-Анджелес, США, , 06:33 — REGNUM Актёр Закари Куинто сказал, что он больше не привязан к проекту фантастического фильма «Звёздный путь 4». Об этом 23 июня сообщил портал We Got This Covered.

Когда журналисты задали Куинто соответствующий вопрос, актёр сообщил, что он даже не отследил, сколько новых фильмов и шоу по вселенной «Звёздного пути» было выпущено после выхода на экраны полнометражного фильма 2016 года с его участием.

Он отметил, что команде проекта нравилось работать над фильмами франшизы и выразил уверенность, что если фанаты хотят увидеть актёров в новой картине, то все они готовы вернуться к своим ролям.

«Но я больше не привязан к этому, — подытожил Куинто, добавив, что он смотрит вперёд и больше не ждёт, когда его снова позовут сыграть коммандера Спока, — если это произойдет, то это было бы здорово, но я не собираюсь сидеть сложа руки».

Фильм «Звёздный путь: Бесконечность» вышел на экраны в июле 2016 года. Вместе с Закари Куинто в картине снялись Крис Пайн, Карл Урбан, Зои Салдана, Саймон Пегг, Идрис Эльба, София Бутелла и другие известные актёры.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера фильма «Губка Боб в бегах» состоится не в кинотеатрах