Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM Бывший менеджер студии Ghibli Стив Альперт дал журналистам комментарий по поводу ставшей «вирусной» истории о том, что Хаяо Миядзаки однажды угрожал самурайским мечом скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну. Об этом 23 июня сообщил портал Comicbook.

Альперт сказал, что ему было бы интересно узнать, откуда появилось то самое интервью и когда, как и кому его дал культовый аниматор. Он добавил, что пока работал в Ghibli, участвовал в организации всех интервью Миядзаки западной прессе и никогда не слышал, чтобы тот рассказывал эту историю.

Он подтвердил, что история действительно имела место: человек, доставивший меч Вайнштейну, при его передаче выкрикнул слова «без сокращений». Таким образом Тошио Судзуки (сооснователь Ghibli), которому принадлежала идея подарка, решил сгладить конфликт между Вайнштейном и Миядзаки, те самым чётко дав понять Miramax, что Ghibli не позволит сокращать её фильмы.

Альперт предположил, что в случае с этой историей может иметь место неправильный перевод или неточный пересказ.

«Все, что я могу сказать, — это то, что я присутствовал во всей оригинальной истории, от разработки концепции до покупки меча и его доставки мистеру Вайнштейну», — сказал Альперт.

Согласно появившейся в сети информации, конфликт между Хаяо Миядзаки и Харви Вайнштейном возник при обсуждении проката в США аниме-фильма «Принцесса Мононоке». Вайнштейн захотел сократить фильм, с чем был категорически не согласен Миядзаки. В результате студия Ghibli добилась своего и вопрос о сокращении хронометража её картин больше не ставился.

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