Лос-Анджелес, США, , 05:43 — REGNUM Новый полнометражный 3D-мультфильм кинокомпании Paramount и канала Nickelodeon «Губка Боб в бегах» пропустит этап кинопроката. Об этом 22 июня сообщил портал Comicbook.

Ранее Paramount решила отложить премьеру фильма до 7 августа 2020 года из-за эпидемии коронавируса, сейчас студия объявила, что премьера картины пройдёт в онлайн-формате. «Губка Боб в бегах» станет эксклюзивом CBS All Access, потоковый сервис начнёт его показывать в начале 2021 года.

Фильм снял режиссёр Тим Хилл, музыку к нему написал композитор Ханс Циммер. По его сюжету, Губка Боб и Патрик отправятся в опасное путешествие, чтобы найти потерявшегося питомца Гэри.

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