Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Компания Apple выпустила первый трейлер предстоящего фантастического сериала «Академия» (Foundation). Ролик был опубликован 22 июня на канале Apple TV.

В основу многосерийного шоу легла трилогия писателя Айзека Азимова. Ожидается, что премьера сериала состоится в 2021 году на потоковом сервисе Apple TV Plus.

В проекте участвуют Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл, Ли Харви, Лора Бирн, Терренс Манн и Кассиан Билтон. Сюжет серии книг Азимова рассказывает о крахе галактической империи и о том, как психоисторики (в романах — раздел математики, отвечающий за предсказание будущего) прилагают усилия для восстановления человеческой цивилизации.

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