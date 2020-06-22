Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Дэвид Линч выложил в сеть видео длительностью около 37 минут, в котором он ответил на различные вопросы поклоников. Ролик был опубликован 22 июня на портале Indie Wire.

В качестве инициатора проекта выступила продюсер Сабрина Сазерленд. Один из поклонников задал режиссёру вопрос о том, каким фильмом или медиапроектом он больше всего гордится.

«Я горжусь всем, кроме» Дюны», — ответил Линч, — мне очень нравилось работать над разными фильмами».

Режиссёр отметил: речь идет не только о гордости, сколько о том, что он получал удовольствие от процесса. Он также сказал: ему очень повезло, что он смог «наслаждаться этими вещами и жить».

Кинематографист сказал, что, по его мнению, сейчас мир переживает переходный период и это «унылое время» нужно просто пережить.

В апреле 2020 года Дэвид Линч заявил, что он не испытывает никакого интереса к предстоящей экранизации «Дюны» Дэни Вильнёва. При этом режиссёр назвал свою версию киноадаптации романа Фрэнка Герберта «полным провалом», отметив: из-за того, что он потерял творческий контроль над производством «Дюны» и не получил должный бюжет, его картина получилась совсем не такой, какой он её задумывал.

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