Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Актёр Закари Ливай, сыгравший в таких фильмах, как «Шазам» и «Чак», в новом интервью коснулся тем депресии и психического здоровья. Об этом 22 июня сообщил портал Comicbook.

Ливай рассказал о своём опыте борьбы с подобными проблемами, в рамках которой он вынужден был обратиться к специалистам. Актёр сказал, что благодаря терапии он «вернул свою собственную жизнь».

«Я, в конечном итоге, хочу жить», — сказал Ливай, объясняя причины своего обращения к экспертам. Актёр добавил, что он «осознал» многие из своих проблем и понял, что они имеют отношение к его прошлому и семье, к тому, как к нему относились его мать и отчим.

Закали Ливай также снялся в фильмах Marvel «Тор 2: Царство тьмы» и «Тор: Рагнарёк», исполнив роль Фандрала. Он также выступил в качестве актёра озвучки видеоигры Fallout: New Vegas и даже озвучил самого себя в игре Tomb Raider 2 2013 года.

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