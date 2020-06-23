Тегеран, , 08:28 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Ярмарка развлечений» режиссера Кавеха Мазахери получил премию на Международном кинофестивале в Палм-Спрингсе (штат Калифорния, США), сообщает иранское агентство IRNA 22 июня.

Короткометражный фильм «Ярмарка развлечений» режиссера Кавеха Мазахери получил почетный диплом лучшего короткометражного фильма Международного кинофестиваля в Палм-Спрингсе. Фильм является совместным производством Ирана и Канады.

Сюжет короткометражного фильма описывает жизнь небольшого городка, где люди собираются вместе с целью провести хорошо время. Соня Санджари — единственная актриса в иранском фильме.

По мнению многих экспертов, фестиваль известен как ворота к премии «Оскар» за короткометражные фильмы, так как победители обычно появляются в финальном шорт-листе премии «Оскар». Премия «Оскар» присуждается за художественные и технические заслуги в киноиндустрии.