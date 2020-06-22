Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Ричард Дрейфус признался, что он не верил в успех классического триллера «Челюсти» Стивена Спилберга, который вышел на экраны в 1975 году. Об этом 22 июня сообщил портал Comicbook.

Актёр, исполнивший в картине роль эксперта-океанолога Мэтта Хупера, рассказал, что в то время, когда проходили съёмки картины, он не понимал, почему этот проект всех так волнует, и считал, что «Челюсти» — это всего лишь обычный«маленький фильм». Однако результат работы его удивил.

«Итак, когда фильм был выпущен, я обнаружил себя вернувшимся на ток-шоу и говорящим: «Я парень, который не верил в это», — сказал Дрейфус.

Мировая премьера фильма «Челюсти» по одноимённому произведению писателя Питера Бенчли состоялась 20 ноября 1975 года. Вместе с Ричардом Дрейфусом в нём снялись Рой Шайдер, Роберт Шоу и Лоррейн Гэри. При бюджете всего $7 млн картина собрала в мире более $470 млн. К 45-летнему юбилею «Челюстей» была выпущена версия фильма в формате Ultra HD 4K.

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