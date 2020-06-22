Токио, , 21:32 — REGNUM Создатели аниме-сериала «Чёрный клевер» подтвердили информацию о возобновлении его показа. Об этом 22 июня сообщил портал Comicbook.

Трансляция шоу была приостановлена из-за того, что компания Studio Pierrot, занимающаяся его производством, столкнулась с проблемами в работе после введения в Японии карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.

Журнал Weekly Shonen Jump выпустил новую главу манги, на основе которой создаётся сериал. В публикации сообщается, что показы «Чёрного клевера» возобновятся с 7 июля 2020 года.

Автором манги «Чёрный клевер» является Юки Табата. Старт аниме-адаптации дал OVA (Original Video Animation — формат аниме-произведений), который студия XEBECzwei выпустила 27 ноября 2016 года.

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