Лос-Анджелес, США, , 21:11 — REGNUM Потоковый сервис Peacock кинокомпании Universal выложил сеть выложили новые кадры предстоящей многосерийной адаптации известного романа Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Изображения были опубликованы 22 июня на сайте Comicbook.

Гарри Ллойд («Игра престолов») исполнил роль Бернарда Маркса, а Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон») — Ленайны Краун. Сериал будет состоять из девяти эпизодов, в качестве шоураннера выступает Дэвид Винер.

https://twitter.com/ComicBook/status/1275083949325369344

Премьера сериала «Дивный новый мир» запланирована на 15 июня 2020 года. В нём также снялись Олден Эренрайк и Дэми Мур.

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