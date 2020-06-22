Москва, , 17:47 — REGNUM Директор московского театра «Современник» Игорь Попов сообщил представителям прессы, что вопрос о спектаклях, где играл актер Михаил Ефремов, находящийся под следствием после автоаварии со смертельным исходом, будет решаться уже в новом сезоне, то есть после открытия театра осенью.

«Сейчас театр закрыт, коллектив в отпуске. Сезон откроем, будем решать все вопросы по поводу репертуара», — отметил он.

Ранее директор театра заверил общественность, что коллектив не останется безучастным к судьбе артиста Михаила Ефремова.