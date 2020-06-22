Москва, , 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака. Информацию об этом звёздная пара выложила на своих страницах в Instagram.

Супруги объявили о разводе, назвав это решение обдуманным и «не спонтанным». Оба актёра заверили фанатов, что расстаются с чувством глубокого уважения и благодарности друг к другу за совместно прожитые годы. Также и Харламов, и Асмус пояснили, что останутся любящими родителями для своей дочери.

Кристина Асмус «Ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом», — добавила Асмус.

Оба супруга попросили прессу не беспокоить их и всех близких им людей в связи с разводом и пояснили, что никаких комментариев на данную тему давать в ближайшее время не намерены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фильм «Текст», в котором сыграла роль актриса Кристина Асмус, был признан лучшим фильмом года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Асмус снялась в фильме в скандальной роли подруги одного из героев.

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