Ростов-на-Дону, , 17:30 — REGNUM В Ростовской области в рамках реализации национального проекта «Культура» откроют четыре модельные библиотеки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

На их создание регион получил почти 25 млн рублей. Книгохранилища нового поколения — три детских и одна универсальная — появятся в областном центре, Таганроге, Батайске и Аксайском районе.

«Библиотеки должны превратиться в высокотехнологичные культурные центры, наполненные информацией в разных форматах — с современным библиотечным оборудованием, мебелью, компьютерами», — отметил глава региона Василий Голубев.

В 2019 году в Ростовской области открыли две модельные библиотеки — в городе Зверево и станице Старочеркасской.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области первую модельную библиотеку создадут в 2020 году