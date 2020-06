Лондон, , 17:26 — REGNUM Известный британский бренд нижнего белья Pour Moi поставил перед собой задачу выявить лучшие композиции для секса. Правда, такие списки публикуются ежегодно в разных версиях, но производитель подошел к исследованию масштабно и серьезно. Об этом сообщает портал Культуромания.

Всего тщательному анализу подверглись 300 тысяч песен. «Причастность» их сексу определялась наиболее частым повторением словосочетаний типа «для этого самого», «для свидания», «для секса» и других в названиях композиций.

Эта методика однозначно вывела на первое место американского рэпера The Weeknd. Оказывается, именно его песни для секса самое оно. Особенно Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name. Также хороши в это время певцы Jeremih с песней All The Time и Birthday Sex, ТрейСонгз с композицией Neighbors Know My Name и Slow Motion, БрайсонТиллер — Don’t и Ginuwine — Pony. Как попали последние с таким названием в список остается загадкой.