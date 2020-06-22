Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Из сервиса Disney Plus убрали бесплатный семидневный пробный период. Об этом 22 июня сообщает «Игромания».

Представители Disney отметили, что в пробном периоде больше нет необходимости — на сервис итак подписалось большое количество человек. Тем не менее, многие СМИ считают, что настоящая причина кроется в скорой премьере мюзикла «Гамильтон» на Disney Plus.

Напомним, Disney Plus — это потоковый видеосервис, запущенный в ноябре 2019 года. В России официальный запуск платформы пока не состоялся.

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