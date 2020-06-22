Москва, , 16:19 — REGNUM Министерство культуры РФ не будет исследовать вновь материалы следствия, как того требуют в письме большая группа деятелей культуры. Более того ведомство считает неправильным оценивать и само дело «Седьмой студии» так как является потерпевшей стороной и тем более ход судебного процесса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств — исключительная компетенция суда», — подчеркивается в официальном сообщении министерства.

Следует напомнить, что ведомство ранее ведомство уже снизило сумму гражданского иска.

Первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей. Вторая сняла обвинения. Третья остановилась на сумме в 129 миллионов.

Прокурор 22 июня в Мещанском суде, где рассматривается дело, потребовал от четырех до шести лет колонии для четырех фигурантов дела.

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