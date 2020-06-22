Москва, , 16:00 — REGNUM Драма российского режиссера Вадима Перельмана «Уроки фарси», премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале, выйдет на экраны осенью 2020 года. Особенностью проката станет то, что картина одновременно появится сразу почти пятидесяти странах: среди них Польша, Китай, Франция, Литва, Великобритания, США, Турция, Венгрия, Чехия, Корея, Австралия Южная Африка и многие другие. Об этом сообщил продюсер кинокомпании-производителя Hype Film Илья Стюарт.

Такой успех на международном рынке объясняется и актуальной тематикой ленты и умелым продвижением.

… 1942 год. Концентрационный лагерь в Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения для того чтобы выжить выдаёт себя за перса. Это на время спасает его. Но оказывается, что немецкий повар Клаус Коху мечтает открыть после войны ресторанчик в Иране и ему надо бы выучить персидский. К нему и отводят самозванца. К чему приведут отношения еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя…

В главных ролях Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт.