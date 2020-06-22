Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Памятник основателю Театра юных зрителей в Санкт-Петербурге Александру Брянцеву в честь 100-летия учреждения планируют установить возле театра. Об этом заявила директор ТЮЗа Светлана Лаврецова журналистам портала «Петербургский дневник».

Лаврецова сообщила, что идею установки в сквере ТЮЗа памятника педагогу, режиссеру и основателю театра поддержали члены Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Директор сообщила, что юбилей Брянцева состоится в феврале 2022 года. А нынешний театральный сезон, которые откроется в сентябре 2020 года, станет «предъюбилейным».

Лаврецова пообещала, что в этом сезоне будет немало сюрпризов и подарков для поклонников театра.

Напомним, Брянцев является не только известным практиком, но и теоретиком. В 1921 году он опубликовал статью «Театр юного зрителя», в которой описал принципы организации театра, легшие в основу дальнейшего развития театров для детей.