Москва, , 15:03 — REGNUM Более трех с половиной деятелей культуры России подписали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой еще раз внимательно проанализировать дело «Седьмой студии», рассмотрение которого началось 22 июня в Мещанском суде города Москвы.

«Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра» — такова фабула документа, инициатором создания которого выступил режиссер Михаил Бычков. По сути, известные актеры, музыканты, режиссеры просят отозвать иск о причинении ущерба Минкультуры России.

Письмо в частности подписали Павел Лунгин, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Виктор Рыжаков, Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Ольга Волкова, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Татьяна Толстая, Андрей Макаревич, Игорь Золотовицкий, Антон Долин, Юрий Грымов, Наталья Солженицына, Татьяна Тарасова и другие.

Фигурантам дела «Седьмой студией» вменяется хищение 133 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных в 2011—2014 годах автономной некоммерческой организации, основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Как уже сообщал ИА REGNUM, прокурор на заседании в Мещанском суде потребовал приговорить Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и денежному штрафу.