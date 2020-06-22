Нью-Йорк, США, , 14:54 — REGNUM Клип к синглу «State of the Union (STFU)» выпустили музыканты хип-хоп-группы Public Enemy. Клип опубликован на канале группы в YouTube.

«Все, что мы знаем, это то, что Трамп должен уйти … Мы сняли это видео тайно глубокой ночью», — сообщают рэперы в подписи к ролику.

В пресс-релизе в поддержку сингла участники группы также сообщили от лица афроамериканцев, что их голоса становятся громче, и вся планета находится на их стороне.

Группа Public Enemy создана в 1980-х годах и заработала репутацию коллектива, поднимающего остросоциальные и политизированные темы. В своих песнях музыканты читали рэп о проблемах афроамериканцев, а также призывали поклонников группы бороться за свои права.