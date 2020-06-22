Нью-Йорк, США, , 14:39 — REGNUM Съёмки второго сезона «Ведьмака» продолжатся уже 17 августа 2020 года. Об этом 22 июня сообщается на официальной странице сериала в Twitter.

https://twitter.com/witchernetflix/status/1275020721803198464

Премьера второго сезона на Netflix ожидается летом 2021 года. Главные роли в шоу вновь исполнят Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

Напомним, «Ведьмак» — это популярный фэнтези-сериал, основанный на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года.

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