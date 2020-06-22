Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Предположительных претендентов на участие в 63-й премии «Грэмми» назвали эксперты американского журнала Billboard, описывающего события из музыкальной индустрии.

В журнальной статье эксперты сообщают, что в различных номинациях больше всего шансов на победу имеют канадский певец The Weekend, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, американский рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост), кантри-певица Марен Моррис, хип-хоп исполнитель Roddy Ricch, а также британцы Дуа Липа и Гарри Стайлс.

На получение звания «Лучшего нового исполнителя» имеют шансы музыканты Саммер Уолкер, Tones and I, Doja Cat, K-pop группа SuperM, а также Megan Thee Stallion.

Журналисты отмечают, что отбор работ на 63-ю премию «Грэмми» закончится в августе. Официальное объявление номинантов будет произведено только в конце января 2021 года.