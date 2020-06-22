Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская группа BTS удостоена премии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) UNICEF Inspire Award в категории «Интегрированные кампании и мероприятия» за проект «Love Myself», сообщается KBS.

Известно, что победители премии, в рамках которой были рассмотрены 100 кампаний из 50 стран мира в 18 номинациях, были выбраны с помощью онлайн-голосования сотрудников ЮНИСЕФ и оценок жюри.

Напомним, что целью компании «Love Myself» является распространение высших ценностей, общее стремление к миру, в котором дети и подростки могут жить безопасной, не боясь и не подвергаясь насилию и издевательствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейский бойз-бенд выделил в поддержку движения Black Lives Matter пожертвования в размере $1 млн.

Читайте также: Южнокорейская группа BTS пожертвовала $1 млн на борьбу с расизмом