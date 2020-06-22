Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Новый альбом Rough and Rowdy Ways («Неровные и шумные дороги») впервые за последние восемь лет выпустил американский исполнитель Боб Дилан. Об этом он сообщил на своем официальном сайте и в социальных сетях.

Этот альбом 79-летнего музыканта стал 39-м за всю его карьеру. Альбом состоит из десяти треков, в том числе в него включены новые песни, ранее не представленные публике.

Дилан в своих песнях задает вопросы о смысле жизни, о мироустройстве, о ценностях. Как отметили журналисты The New York Times, музыкант в своих песнях как бы подводит некие итоги жизненного этапа и язвительно усмехается.

В частности, в одной из композиций он задает ряд риторических вопросов: «Я могу видеть историю всей человеческой расы. Все в порядке, она вырезано на вашем лице. Должен ли я все это сломать? Должен ли я упасть на колени? Есть ли свет в конце туннеля, подскажите пожалуйста?»

Песни из нового альбома доступны к прослушиванию в соцсети «ВКонтакте», в сервисе «Яндекс.Музыка» и других сервисах, предоставляющих музыкальный контент.

Напомним, Боб Дилан является Нобелевским лауреатом по литературе. В 2016 году премия была ему присуждена за «создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

https://www.instagram.com/p/CBmj43QiJP0/