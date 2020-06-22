Анси, Франция, 22 июня 2020, 12:19 — REGNUM Анимационный фильм южнокорейского режиссёра Ан Джэ Хуна «The Shaman Sorceress» удостоен награды 44-го международного анимационного фестиваля во французском городе Анси, сообщается на сайте фестиваля.
Согласно опубликованным данным, картина получила отличительный приз жюри в категории «Contrechamp».
Известно, что «The Shaman Sorceress» — четвертый анимационный фильм режиссёра.
Между тем, работа другого южнокорейского режиссёра Чон Хэ Джи «Sura» удостоена отличительной награды жюри в категории «Выпускные фильмы».
Международный анимационный фестиваль в Анси — ежегодный фестиваль, проводимый в июне во Франции с 1960 года.