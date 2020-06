Лондон, , 11:26 — REGNUM Выдающийся британский рок-музыкант сэр Элтон Джон в своей авторской передаче на радио назвал лучшие альбомы, вышедшие в 2020 году.

Для многих меломанов оказалось неожиданностью, что на первое место знаменитый певец и композитор поставил дебютный релиз Рины Саваямы SAWAYAMA. Он так и объявил в эфире, обращаясь к японо-британской певице, автору песен и модели: «Пока твоя работа — лучшая для меня в этом году. Любимая пластинка 2020 года»."Это феноменальная запись», — резюмировал Элтон Джон.

Лучшими он также назвал альбом After hours группы The Weeknd и диск Set my heart on fire immediately группы Perfume Genius.