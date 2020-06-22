Москва, , 11:16 — REGNUM Свои поздравления в связи с юбилеем направил известной советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР Светлане Крючковой председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 22 июня обнародован на официальном сайте российского правительства.

«Вы — интеллектуальная, глубокая, обаятельная, по-настоящему уникальная актриса, чей многогранный талант, тонкое чувство стиля, особая энергетика покоряют зрительские сердца», — говорится в поздравлении и добавляется, что артистка в течение многих лет в своей актёрской игре виртуозно воплощает самые разные образы и играет «живую человеческую историю».

Также, как отмечает глава правительства РФ, каждый из выходов Крючковой на театральные подмостки, а также «пронзительное» исполнение ею стихотворений Анны Ахматовой и Марины Цветаевой является событием и дарит публике большое искусство.

Напомним, Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе и в 1973 году окончила Школу-студию МХАТ, затем став актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года перешла на работу в БДТ где играла роли в постановках режиссера Товстоногова «Тихий Дон», «Волки и овцы», «На дне» и др. Также актриса известна по многочисленным ролям в кино, в числе которых «Большая перемена», «Старший сын», «Родня», «Безымянная звезда», «Долгие версты войны» и многие другие.