Чебоксары, 22 июня 2020, 10:56 — REGNUM В Чувашии завершается подготовка к празднованию главного национального праздника — Дня Республики, который будет отмечаться 24 июня. Основные мероприятия пройдут в онлайн-режиме с учётом эпидемиологической ситуации, при этом продолжится традиция открытия новых объектов, а ключевым событием станет Высший экономический совет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.
Министр культуры Роза Лизакова напомнила, что в условиях пандемии коронавируса «большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме». По её словам, к празднику готовятся все муниципалитеты.
Министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что данная программа социально-экономического развития Чувашии рассылается «всем экспертами, руководителям органов власти, чтобы обсуждение было максимально содержательное»:
Врио главы Чувашии Олег Николаев напомнил, что Высший экономический совет, который состоится 24 июня, станет одним из официальных мероприятий, «где в том числе будет произнесены поздравительные речи».
Напомним, 24 июня в Чувашии отмечается главный национальный праздник — День Республики. В этом году отмечается вековой юбилей: 100-летие со дня образования Чувашской автономной области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что проведение 24 июня парада Победы и Дня Республики — «знаковое событие». По его мнению, «такая синхронизация событий не случайна», так как «глубинные исторические вехи развития чувашской нации и российской государственности становятся более знаковыми, глобальными и взаимопроникающими».
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