Москва, , 10:17 — REGNUM Волк в новых эпизодах мультсериала «Ну, погоди!» не будет курить, заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В тех сериях, по которым сейчас придумываются сюжеты, волк не курит вообще ничего», — отметил Машковцев.

По словам директора киностудии, курение волка в новых мультфильмах не передаст зрителю информацию о персонаже, о его характере так, как это было в оригинальном мультфильме для советской аудитории.

«Чтобы современному зрителю донести на самом деле тот же образ волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — подчеркнул Машковцев.

Напомним, летом 2020 года запланирована премьера нового мультсериала «Ну, погоди!», в котором герои перерисованы в модели формата 3D. Внешний вид волка и зайца уже вызвал в сети негативные комментарии. Также в картине появятся новые герои — косуля, барсук и ежик, каждый со своими особенными чертами характера.