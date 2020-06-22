Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM Главную роль в биографической драме о конструкторе и автогонщике Энцо Феррари может исполнить голливудская звезда Хью Джекман. Как сообщили журналисты сетевого издания Deadline, актер ведет переговоры о съемках.

Сюжет картины будет строиться вокруг соревнований Mille Miglia («Тысяча миль»), проходивших летом 1957 в Италии. В ходе тех состязаний погиб гонщик Ferrari, задавив нескольких зрителей. Создателя компании в итоге обвинили в непредумышленном убийстве.

Режиссером биографической ленты выступит Майкл Манн, снявший ранее фильм «Схватка». Сценарий картины, написанный ранее Троем Кеннеди-Мартином («Ограбление по-итальянски»), также переработал для нынешнего фильма Манн.

Съемки фильма планируют начать весной 2021 года.