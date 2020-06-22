Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Александринский театр в Петербурге в День памяти и скорби представит зрителям фильм о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Александринский театр Дарья Драй © ИА REGNUM

Фильм «Военный альбом александринцев», или «Завтра была война» станет одним из завершающих театральный сезон проектов театра. Он был создан специально к 75-летию Победы, а в его основу легли архивные документы и фотографии, а также воспоминания актеров Николая Черкасова, Александра Борисова и Веры Мичуриной-Самойловой.

«Как спасали шедевр Росси и декорации Головинского «Маскарада», о фронтовых бригадах александринцев и их приезде в блокадный Ленинград, о филиале Александринского (тогда Пушкинского театра) в сибирском городке Нарым, организованном Василием Васильевичем Меркурьевым — смотрите сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны», — сообщили в театре.

Фильм будет представлен зрителям в официальных группах театра в социальных сетях.