Лос-Анджелес, США, , 09:35 — REGNUM Работу над новым проектом начали создатели полнометражного мультфильма «Зверополис»: режиссер Байрон Ховард и сценарист Джаред Буш. Об этом сообщили обозреватели портала Collider.

По словам источника, мультфильму присвоено рабочее название «Encanto» («Очарование»). Картина будет рассказывать о семье молодой девушки, живущей в Бразилии. Кругом все ее родные обладают магическими сверхспособностями, а очаровательная девушка — нет.

Музыкальное сопровождение к анимации напишет композитор Лин-Мануэль Миранда, который сочинил музыку к мультфильму «Моана», картине «Мэри Поппинс возвращается». Также он известен по музыке к бродвейским мюзиклам «Гамильтон» и «На высотах».

Помогать Бушу с написанием сценария будет драматург Чариз Кастро Смит. Продюсером картины выступит Кларк Спенсер, также работавший над «Зверополисом» и рядом других популярных мультфильмов.