Иваново, , 09:18 — REGNUM Мировая премьера фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» пройдет на Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Бахтиозина известна как арт-фотограф. Фильм она сняла на собственные средства и планировала представить его в кинотеатрах весной, но из-за закрытия кинотеатров с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции показы были отменены.

В центре сюжета картины находится жизнь продавщицы рыбного магазина Полины Щукиной. Она работает в магазине на колесах, но мечтает стать царевной.

Ее экстравагантная бабушка показывает ей дорогу в сказочный мир, где ей предстоит обойти своих соперниц в кастинге на царевну.

Напомним, кинофестиваль «Зеркало» откроется 25 июня и завершится 30 июня. Фестиваль пройдет в онлайн-формате. Фильм «Дочь рыбака» будет представлен в основной конкурсной программе.