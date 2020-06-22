Казань, , 10:01 — REGNUM Проведение татарского национального праздника Сабантуй разрешили только в деревнях. Такое решение принял глава региона Рустам Минниханов.

В больших городах и райцентрах проведение крупных массовых мероприятий связано с большим риском, что в условиях распространения коронавируса крайне нежелательно. Праздник плуга смогут отметить жители деревень при соблюдении всех норм и требований санитарной безопасности.

«Наиболее правильный Сабантуй — это деревенский. Это истинный праздник, который отмечают с родственниками, с тальянкой, плясками. Без каких-либо серьезных спортсменов, когда каждый может побороться. Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили — 4 июля. Если на то будет воля жителей населенного пункта — мы такие мероприятия разрешаем проводить», — добавил Минниханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Набережных Челнах отменили Сабантуй.

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