Астрахань, , 08:56 — REGNUM Премьерой оперы «Кармен» Жоржа Бизе откроет новый сезон в сентябре Астраханский государственный театр оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«На сайте театра открыты продажи премьеры оперы Жоржа Бизе «Кармен», которая состоится 4 и 5 сентября 2020 года. Все желающие могут приобрести билеты онлайн», — говорится в сообщении.

В театре уже ставился балет «Кармен-сюита». Теперь к нему присоединится оперный вариант знаменитой постановки.

Как сообщили в пресс-службе театра, сезон откроется с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Зрителей будут рассаживать в шахматном порядке через кресло.

https://www.instagram.com/p/CBsOeB9AF9f/