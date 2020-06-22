Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Новую песню в стиле американской рок-группы Nirvana при помощи искусственного интеллекта создал пользователь Funk Turkey. Клип на песню он опубликовал на своей странице в YouTube.

Название клипу в YouTube пользователь дал такое: NirvanA. I: I made a bot write a Nirvana song («Нирвана искусственный интеллект: Я заставил бота написать песню Нирваны»).

Блогер рассказал, что загрузил в специальный бот тексты группы, чтобы он создал композицию, похожую на стиль Nirvana. В результате бот выдал получившийся трек, назвав его Smother.

По его словам, музыку и вокальные партии он исполнил сам и свел на кухне, используя дешевую электрогитару, довольно скверный микрофон и старую программу ProTools.

«Музыку и все вокальные партии я сыграл, записал и свел сам у себя на кухне на блестящем красном дешевом стратокастере (электрогитара) при помощи очень плохого микрофона и старой копии программы ProTools», — говорится блогер в описании к видео.

Funk Turkey отметил, что ранее таким же образом создавал композиции других рок-групп: AC/DC, Metallica и Nickelback.