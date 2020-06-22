Пекин, , 06:02 — REGNUM Правительство Китая выделило 106,5 млрд юаней (около $15 млрд) на развитие культуры и туризма в 2019 году, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 14,7% выше в годовом исчислении, сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР. Согласно докладу, опубликованному министерством, расходы на душу населения в этой сфере составили 76,07 юаня, что на 14,3% больше, чем годом ранее.

На конце прошлого года более 5,16 млн человек были трудоустроены в секторах культуры и туризма Китая. В 2020 году эта сфера серьезно пострадала от влияния пандемии нового коронавируса.